Четыре ветерана специальной военной операции из Владимирской области продемонстрировали своё профессиональное мастерство на всероссийском чемпионате «Абилимпикс». Эти соревнования,

Четыре ветерана специальной военной операции из Владимирской области продемонстрировали своё профессиональное мастерство на всероссийском чемпионате «Абилимпикс». Эти соревнования, прошедшие в Казани по поручению Президента Владимира Путина, собрали около тысячи участников со всей России. Об этом рассказали в облправительстве. На чемпионате ветераны СВО состязались в 21 востребованной компетенции. По итогам соревнований были определены 63 победителя. Владимирскую