Сборная Владимирской области по спортивной гимнастике успешно выступила на Чемпионате России в Калуге, завоевав командные награды. Женская команда стала бронзовым призером, а мужская –

Сборная Владимирской области по спортивной гимнастике успешно выступила на Чемпионате России в Калуге, завоевав командные награды. Женская команда стала бронзовым призером, а мужская – серебряным, лишь на несколько сотых балла уступив лидерам из Москвы. Об этом поделились в облправительстве. Главный национальный старт сезона начался 30 июня и продлится до 5 июля. За медали борются около