В Карабаново возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя, которого подозревают в систематическом вовлечении несовершеннолетних в употребление алкоголя. Его действия

В Карабаново возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя, которого подозревают в систематическом вовлечении несовершеннолетних в употребление алкоголя. Его действия уже привели к серьезным последствиям для одного из подростков, включая противоправные поступки. Об этом сообщили в СК региона. По данным следствия, молодой человек регулярно проводил время со знакомыми, среди которых были двое подростков 14