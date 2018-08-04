Во время съемок очередного выпуска шоу Давай поженимся! произошел скандал. Когда в студию вышла пышногрудая невеста Анастасия Хиль, ведущие принялись в один голос оскорблять девушку.

Во время съемок очередного выпуска шоу "Давай поженимся!" произошел скандал. Когда в студию вышла пышногрудая невеста Анастасия Хиль, ведущие принялись в один голос оскорблять девушку."Была раздавлена во время съемок на первомканале", – после записи программы пожаловалась в соцсети героиня "Давай поженимся!" (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).По словам девушки, до включения камер все были очень мирными и доброжелательными. "Я приехала в Останкино там я уже в 4й раз, за кулисами Роза и Тамара общаются и улыбаются, Лариса пришла с ассистентами и переодела тапочки в туфли. Время 9й час вечера, устали все", – рассказала Хиль.Ад начался вместе с командой: "Мотор!". "Итак съемки: -судя по виду, ты жрешь батон с колбасой по ночам?? -Что тебе эта Москва, она резиновая? -35 лет, это уже 40ка летняя баба еще и с кредитом!! -зачем ты молодым? И тд", – описала пережитые ужасы Анастасия.Девушку, решившую на шоу найти себе спутника жизни, несколько часов унижали и оскорбляли. "Повезло с женихами, за что благодарю "давай поженимся". В итоге, даже в опустошенном состоянии, я выбрала себе жениха", – отметила Хиль.Вышел ли суженный к пышногрудой красотке – не известно. Это по правилам программы участники не имеют права разглашать.