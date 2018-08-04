Федеральный судья округа Колумбия, на территории которого находится американская столица, Джон Бейтс обязал администрацию президента США Дональда Трампа возобновить отмененную им программу защиты от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в Соединенные Штаты несовершеннолетними.

Федеральный судья округа Колумбия, на территории которого находится американская столица, Джон Бейтс обязал администрацию президента США Дональда Трампа возобновить отмененную им программу защиты от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в Соединенные Штаты несовершеннолетними — Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA).Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте суда. В 25-страничном документе указано, что прекращение программы, которая была инициирована администрацией президента Барака Обамы, является "незаконным и неконституционным".Программа DACA распространялась на иностранцев, которые на момент въезда в страну были моложе 16 лет и проживали в стране непрерывно с июня 2007 года. Программа позволила избежать депортации почти 800 тысячам мигрантов — ежегодно оформлялось не менее 100 тысяч заявок.Федеральный судья подчеркивает, что администрация Трампа не смогла в положенный срок разъяснить решение об отмене DACA. У администрации Трампа есть время до 23 августа обжаловать решение судьи или возобновить действие документа. Если апелляция со стороны властей не последует, то распоряжение Трампа об отмене программы будет аннулировано. Следствием этого станет возобновление приема заявок от иностранцев Министерством внутренней безопасности.Ранее суды штатов Калифорния и Нью-Йорк вынесли похожие решения, которые обязывают правительство продолжить прием заявок от мигрантов. Постановление Бейтса требует возобновления программы в полном объеме.Об отмене программы защиты мигрантов от депортации вашингтонская администрация объявила в сентябре 2017 года. Глава Минюста США Джефф Сешнс заявил тогда, что программа является методом обхода положений иммиграционного законодательства страны. Так как процесс аннулирования DACA займет не менее полугода, конгрессу США было предложено за этот срок выработать альтернативные предложения.Администрации 10 штатов уже подали иски с требованием признать отмену DACA недействительной, как нарушающей законные права иммигрантов.