После известия о разводе Евгения Петросяна и Елены Степаненко вскрываются странные факты из жизни юмористов. Так, артистка потребовала от мужа миллиард, который они нажили вместе. Народ недоумевает, как ведущие Смехопанорамы заработали баснословное богатство.

После известия о разводе Евгения Петросяна и Елены Степаненко вскрываются странные факты из жизни юмористов. Так, артистка потребовала от мужа миллиард, который они нажили вместе. Народ недоумевает, как ведущие "Смехопанорамы" заработали баснословное богатство.Масла в огонь народного негодования подливают заявления адвоката Евгения Петросяна Сергея Жорина. Юрист перечислил, что именно планирует получить Степаненко от мужа за развод."Хочет весь антиквариат, все культурные ценности, все картины и большинство квартир, и чуть-чуть оставить Петросяну", – сообщил правозащитник, добавив, что официальной оценки суда их совместного имущества еще не было, поэтому сложно сказать какая конкретно сумма стоит на кону.По словам Жорина, Степаненко решила забрать себе практически все, оставив Петросяну лишь 20% совместно нажитого имущества. По данным СМИ, паре удалось сколотить состояние в 1,5 миллиарда рублей.Петросян в свою очередь надеется, что ему удастся уговорить жену поделить все поровну. Юморист готов отдать супруге 750 миллионов. "Мы не теряем надежды найти компромисс, чтобы все поделить поровну. При этом Евгений Ваганович предложил Степаненко самой выбрать, что она хочет оставить себе. Всю эту историю можно завершить за один день – поровну поделить антиквариат, а на квартиры подписать мировое соглашение", – заявил юрист в беседе с .Как писали Dni.Ru, Елена Степаненко обратилась в Хамовнический суд Москвы с иском к Евгению Петросяну о разводе и разделе имущества. Юмористка требует с мужа примерно один миллиард рублей. По данным СМИ, юмористку разозлил роман мужа с 29-летней личной помощницей. Рассмотрение иска Степаненко к Петросяну назначено на 6 августа. Ни сама артистка, ни ее адвокат ситуацию не комментируют.