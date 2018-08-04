Ольга Бузова в очередной раз решилась на изменение своей внешности. На этот раз ведущая Дома-2 подправила губы.

Ольга Бузова в очередной раз решилась на изменение своей внешности. На этот раз ведущая "Дома-2" подправила губы.Стремящаяся к идеальным параметрам Ольга Бузова решила не объявлять о своих новеньких губках, а просто скромно выложила свежую фотографию."Я всегда ищу в людях хорошее...плохое они сами покажут. Всем хорошей пятницы. А я домой, набираться сил и выздоравливать", – подписала она снимок умолчав о сделанной красоте (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).Однако поклонники все же рассмотрели изменения во внешности своей любимицы и накинулись на не с упреками. Народу не понравилось, что Оля поддается веянию моды на искусственную внешность и портить свои природные данные."А что губы так опухоли?" "Губеху верхнюю перекачала", "Губеху верхнюю перекачала", "Оля, красотка конечно, но с губками уже перебор", "ну страшная она...страшная, вся переделанная, своего ничего нет...характер ужасный, закидоны и самомнение зашкаливает, возраст растёт, а ничего не меняется...мужчинам такие не нравятся", "Оля, откуда такие пельмени, нормально же все было?" – заявил народ в комментариях под фото. Бузова как всегда на мнение хейтеров не обратила внимание.