Алена Свиридова рассказала, как проводит время в Керчи. По словам артистки, она много плавает и поэтому загорела. В подтверждении своих слов певица выложила в Instagram фото в бикини.

Алена Свиридова рассказала, как проводит время в Керчи. По словам артистки, она много плавает и поэтому загорела. В подтверждении своих слов певица выложила в Instagram фото в бикини."Кто-то может подумать, что я целыми днями жарюсь на пляже, но это не так. Просто каждое утро, до завтрака, я ухожу в море и плаваю, примерно, около часа. Надеваю ласты и веселюсь всеми возможными способами", – сообщила Алена в подписи к фото (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).По словам Свиридовой, сейчас она живет как писатель Эрнест Хемингуэй. "Обычно в 9.00 я уже сажусь завтракать. А потом дела – писать, играть, обрезать розы и многое другое. Возвращаюсь в море всегда к пяти", – поделилась своим распорядком дня артистка.Однако подписчиков Алены больше озаботило само фото, чем увлекательный рассказ певицы. На снимке 55-летняя артистка позирует перед зеркалом в черно-красном купальнике, демонстрируя подтянутую фигуру и отличную форму.Хейтеры же рассмотрели на фотографии совсем иное. Многим не понравился купальник Свиридовой. Народ заявил, что снимок вызывает оторопь: "Да, трусики– это что-то. Пучок в трусиках торчит какой-то, фу", "Мне кажется,или там чтот то подложенно в плавках", "Ужас! Что она там в трусы натолкала. Че там вздулось то?", "Думала,мне одной мерещится,что что-то с трусами не то".Свиридова, прочитав сообщения хейтеров, решила не молчать и хорошенько врезала им. "А всем, кто так усиленно интересуется, что у меня в трусах, отвечаю– в трусах именно то, что там должно находиться. И да, на фотографии – мужик, который вот этими мускулистыми руками вырвет ваши мерзкие жабьи языки. Подумайте об этом. На всякий случай", – предупредила недоброжелателей артистка.