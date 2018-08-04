Российские пловцы Антон Чупков, Светлана Чимрова и Анна Егорова стали призерами объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта. Таким образом, копилка сборной России пополнилась одной серебряной и двумя бронзовыми медалями.

Российские пловцы Антон Чупков, Светлана Чимрова и Анна Егорова стали призерами объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта. Таким образом, копилка сборной России пополнилась одной серебряной и двумя бронзовыми медалями.На дистанции 100 метров баттерфляем Светлана Чимрова стала второй. Золото завоевала шведка Сара Шестрем. Бронза оказалась у представительницы Италии Иларии Бьянки.Антон Чупков приплыл третьим к финишу на дистанции 100 метров брассом. Золото досталось британцу Адаму Пити, который установил мировой рекорд. Серебро завоевал его соотечественник Джеймс Уилби.На дистанции 800 метров кролем Анна Егорова добилась бронзы. Итальянка Симона Квадарелла стала первой, а второе место досталось венгерской пловчихе Айне Кешей.