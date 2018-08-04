На севере Египта перевернулся пассажирский автобус. В результате аварии погибли по меньшей мере 12 человек, 29 получили ранения различной степени тяжести. Все погибшие и пострадавшие — египтяне.

На севере Египта перевернулся пассажирский автобус. В результате аварии погибли по меньшей мере 12 человек, 29 получили ранения различной степени тяжести, передает РИА Новости.Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, автобус двигался по международной трассе по маршруту Мерса-Матрух – Александрия. По не известным пока причинам машина вылетела на обочину и перевернулась около населенного пункта Эд-Дабаа.Все погибшие и пострадавшие — египтяне. Пострадавших отвезли в госпитали, состояние пяти человек оценивается как тяжелое. На месте происшествия работают спасатели — дело в том, что под обломками автобуса, которые еще не убраны, остается еще несколько тел погибших пассажиров. Причины ДТП установит бригада египетских следователей.По данным Центрального агентства общественной мобилизации и статистики страны, в прошлом году на дорогах Египта произошло более 11 тысяч аварий, в которых погибли 3747 человек и почти 14 тысяч пострадали. В большинстве случаев причиной становился так называемый "человеческий фактор". В апреле этого года в серьезном ДТП на трассе к югу от столицы страны Каира погибли сразу 20 человек.