В городе Джержинск Нижегородской области произошло ЧП: 17-летний подросток погиб после удара молнии во время игры в футбол на местном стадионе. Причина смерти подростка будет названа после проведения судебно-медицинской экспертизы.

В городе Джержинск Нижегородской области произошло ЧП: 17-летний подросток погиб после удара молнии во время игры в футбол на местном стадионе.Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на следственного управление СКР по региону, трагедия случилась на стадионе "Капролактамовец" в субботу во второй половине дня. Молния в футболистов ударила прямо в разгар матча. Один из игроков. Студент техникума, скончался на месте. Кроме него, от удара молнии никто не пострадал.Причина смерти подростка будет названа после проведения судебно-медицинской экспертизы.