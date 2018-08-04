Аномальная жара продолжает удерживать Европу. Особенно жарко в Португалии и Испании. Например, в Лиссабоне сейчас четыре часа утра, а за окном - тридцатиградусный зной.

Аномальная жара продолжает удерживать Европу. Особенно жарко в Португалии и Испании. Например, в Лиссабоне сейчас четыре часа утра, а за окном — тридцатиградусный зной.Пик жары накануне был и в Испании. Столбики термометра превысили 40 градусов. Погибли два человека. В эти страны с Африки переместилась огромная масса горячего воздуха.Жара и во Франции с Германией — в столицах обещают до 37 градусов. А в Риме зной сменят проливные дожди с грозами, днём температура прогреется до 32. Общеевропейский температурный рекорд побили Афины в 1977 году, отмечает телеканал "Россия 24". На улице было 47 градусов.