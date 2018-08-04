Причина пожара устанавливается

Причина пожара устанавливаетсяКузнечный цех сгорел в Муромском районе Владимирской области. Об этом сообщили в региональном МЧС.По данным пресс-службы ведомства, информация о возгорании в цехе на улице Новая в селе Чаадаево поступила в оперативную дежурную смену МЧС 4 августа в 01:55. Спустя два часа спасателям удалось полностью справиться с возгоранием.В результате пожара сгорело помещение кузнечного цеха на общей площади 100 квадратных метров. Пострадавших нет.Причина пожара устанавливается.