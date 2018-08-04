На стадионе РЖД Арена состоялась центральная встреча второго тура чемпионата России между действующим чемпионом страны Локомотивом и бронзовым призером прошедшего чемпионата Спартаком. Первое московское дерби сезона-2018/19 завершилось безголевой ничьей – 0:0.

На стадионе "РЖД Арена" состоялась центральная встреча второго тура чемпионата России между действующим чемпионом страны "Локомотивом" и бронзовым призером прошедшего чемпионата "Спартаком". Первое московское дерби сезона-2018/19 завершилось безголевой ничьей – 0:0.В первом тайме красно-белые чувствовали себя в гостях поувереннее хозяев поля. Именно команда Карреры диктовала условия игры до перерыва. Несколько раз своих партнеров выручил вратарь "железнодорожников" Гильерме.А вот "красно-зеленые" мало помышляли об угрозах чужим воротам. Во втором тайме подопечные Юрия Семина активизировались. Игра пошла на встречных курсах. Однако забить в этом матче так никому и не удалось.