Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера дал оценку игре второго тура чемпионата России по футболу против Локомотива. Итальянец выделил первый тайм, который лучше получился у красно-белых. Также он остался доволен физической формой своих футболистов.

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера дал оценку игре второго тура чемпионата России по футболу против "Локомотива". Итальянец выделил первый тайм, который лучше получился у красно-белых. Также он остался доволен физической формой своих футболистов."В первом тайме мы лучше противостояли "Локомотиву". В принципе, и во втором получалось неплохо, но первые 45 минут мы провели лучше", — приводит слова наставника "Спартака" Чемпионат.com.По мнению итальянского специалиста, во втором тайме его футболисты совершили несколько ошибок, что привело к опасным контратакам со стороны соперника. Также Каррера заявил, что физикой своей команды он вполне доволен.Напомним, что столичное дерби, которое состоялось 4 августа на стадионе "Локомотива" в Черкизове, завершилось нулевой ничьей.