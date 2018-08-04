В Москве прошел фестиваль Многонациональная Россия. На Пушкинской площади собрались представители различных народов страны, разместился настоящий ремесленный городок.

В Москве прошел фестиваль "Многонациональная Россия". На Пушкинской площади собрались представители различных народов страны, разместился настоящий ремесленный городок. Гости могли посетить кузницу и гончарную мастерскую, изготовить игрушки и свистульки, расписать глиняные изделия и сплести венки из полевых цветов.Кроме того, на Пушкинской площади звучали песни на различных языках. Начался праздник с исполнения гимна нашей страны и запуска воздушных шаров в цветах российского флага, передает "Россия 24".