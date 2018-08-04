Два легкомоторных самолета столкнулись во время тренировочного полета перед авиационным шоу в Румынии. Один из пилотов погиб, его коллега доставлен в лечебное учреждение с травмами различной степени тяжести.

В сети размещены кадры инцидента с участием двух легкомоторных самолетов, произошедшего в субботу, 4 августа, в районе аэропорта "Штефан Великий" в румынской Сучаве.Один летательный аппарат врезался в другой во время репетиции программы авиационного шоу. После столкновения оба воздушных судна рухнули на землю.Как сообщают местные СМИ, в результате ЧП погиб 60-летний пилот. Его 53-летний коллега получил травмы и был госпитализирован.По факту произошедшего проводится проверка.