Двое россиян и шесть граждан Молдавии погибли в результате массовой аварии с участием четырех автомобилей, произошедшей утром в субботу, 4 августа, в Калужской области. Автомобильный регистратор запечатлел момент трагедии.

В субботу, 4 августа, на 230 километре федеральной автомобильной дороги М-3 "Украина" в Мещовском районе Калужской области произошла серьезная авария, попавшая в объектив регистратора.Микроавтобус Mercedes Sprinter обогнал грузовик и вернулся в свой ряд. Через несколько мгновений в него врезался легковой автомобиль Ford Focus, столкнувшийся с попутным Volkswagen Polo и вылетевший на встречную полосу.Последним участником ДТП стал груженый самосвал Foton, врезавшийся в микроавтобус, перевернувший его и отбросивший за пределы проезжей части.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калужской области, в результате инцидента погибли восемь человек, еще восемь – получили травмы и были госпитализированы.По данным РИА Новости, среди погибших – двое россиян, находившихся в салоне автомобиля Ford, остальные жертвы ЧП – граждане Молдавии, передвигавшиеся на Mercedes. Представители дипмиссии страны уже подтвердили эту информацию.Полиция проводит проверку по факту произошедшего.