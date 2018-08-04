В клубе нумизматов женщине сообщили, что монеты, которые она приобрела у неизвестного, не представляют ценности, поскольку являются поддельными...

Сотрудниками БСТМ МВД России совместно с оперативниками уголовного розыска УВД по САО и коллегами из ОМВД России по Головинскому району задержан 29-летний приезжий по подозрению в продаже фальшивых монет.В дежурную часть ОМВД России по Головинскому району обратилась 60-летняя москвичка с заявлением о мошенничестве. Со слов заявительницы стало известно, что во дворе своего дома на 3-м Лихачевском переулке она приобрела у неизвестного мужчины старинные монеты в количестве 28 штук. Вскоре, в клубе нумизматов женщине сообщили, что монеты не представляют ценности, поскольку являются поддельными. Материальный ущерб составил 40 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции на Угрешской улице был задержан подозреваемый. Им оказался ранее судимый 29-летний приезжий. Похищенными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению. Монеты направлены на экспертизу.Следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29