Для западных партнеров Украины продление действия закона об особом статусе Донбасса не менее важно, хотя бы как формальный признак того, что Украина выполняет Минские соглашения.

Продление срока действия закона об особом статусе Донбасса во многом зависит от позиции международных партнеров Украины. Об этом в субботу заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий, заявление политика публикует издание "Strana.ua"."Будем советоваться — есть ли необходимость продлевать [действие закона], или такой необходимости уже нет", — сказал Парубий в беседе с журналистами во время визита во Львовскую область Украины.Украинский политик отметил важность сохранения антироссийских санкции против России при принятии решения об особом статусе Донбасса.Для западных партнеров Украины продление действия этого закона не менее важно, хотя бы как формальный признак того, что Украина выполняет Минские соглашения. Такую позицию ранее высказывал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан БортникЗакон "О создании условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" принят в октябре 2014 года и действовал до осени 2017 года. Позднее был продлен еще на год.Политологи называют его ключевым документом, необходимым для политического урегулирования ситуации на востоке Украины. Однако в текст документа при продлении его действия были внесены поправки. Согласно им особый статус Донецка и Луганска вступит в силу с момента перехода территорий под полный контроль украинских властей. Причем с территории должны быть выведены "все незаконные вооруженные формирования и военная техника, а также боевики и наемники".Введение поправок перечеркивает итоги переговоров Контактной группы по вопросу проведения в Донбассе местных выборов и введения там особого статуса самоуправления в рамках конституционной реформы на Украине. Также теряет смысл договоренность "нормандской четверки" о реализации закона об особом статусе Донецка и Луганска по так называемой "формуле Штайнмайера", предложенной тогдашним главой МИД Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.Представители провозглашенных республик Донбасса не раз заявляли, что отказ от продления закона об особом статусе будет означать и отказ от реализации самих Минских соглашений.