Скандал вокруг развода Евгения Петросяна и Елены Степаненко набирает обороты. Юморист приготовил супруге ответный удар.

Скандал вокруг развода Евгения Петросяна и Елены Степаненко набирает обороты. Юморист приготовил супруге ответный удар.Евгений Петросян выждал сутки после того как СМИ стало известно о требованиях Елены Степаненко и решился на ответные меры. Юморист подал встречный иск."Во-первых, мы просим расторгнуть брак", – раскрыл детали иска адвокат артиста Сергей Жорин.По словам юриста, заявление Степаненко написано некорректно. "В шапке документа она просит расторгнуть брак и разделить имущество, но в описательной части слишком увлекается разделом имущества и забывает о расторжении брака", – пояснил адвокат.Также Жорин отметил, что Петросян не согласен с требованиями жены и описал свой вариант раздела имущества. "Мы предлагаем поделить имущество поровну, а не так, как настаивает она", – отметил правозащитник в беседе с РИА Новости.О разводе звездной пары стало известно 3 августа. В СМИ появился документ из суда, в котором говорилось, что Евгений Петросян и Елена Степаненко делят совместно нажитое имущество. Иск подала артистка, 4 июля обращение зарегистрировали, а 6 августа его рассмотрит суд. Юмористка требует с мужа около миллиарда рублей – это 80%, того, что супруги нажили вместе.Отметим, что незадолго до развода Елена Степаненко сильно похудела. На бенефисе артистку еле узнали. Поклонники начали строить догадки, как ей удалось так феноменально похудеть. Сама юмориста говорит, что дело в правильной диете.