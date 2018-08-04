Президент России Владимир Путин прибыл в Севастополь на открытие международного фестиваля Опера в Херсонесе.

Президент России Владимир Путин прибыл в Севастополь на открытие международного фестиваля "Опера в Херсонесе", передает канал "Россия 24".Сегодня на территории античного города выступают звезды мирового балета. В последующие дни зрителей ждут оперы "Дидона и Эней" и "Евгений Онегин", а также международный гала-концерт, на котором выступят ведущие российские и зарубежные исполнители.Фестиваль впервые прошел в 2017-м, тогда же его решили сделать ежегодным.