Из Исламабада в Москву прибыл спецборт МЧС. Самолет доставил на родину альпиниста Александра Гукова. Его спасение в горах Пакистана — уникальная операция, не имеющая мировых аналогов.

Из Исламабада в Москву прибыл спецборт МЧС. Самолет доставил на родину альпиниста Александра Гукова. Его спасение в горах Пакистана — уникальная операция, не имеющая мировых аналогов. Неделя на отвесной скале на высоте более 6 тысяч метров без еды и связи. Теперь Александра доставят в одну из столичных клиник для реабилитации.Его аккуратно доставляют на специальном лифте прямо к спецборту МЧС. Врачи Центроспаса и представители российского посольства встречают у трапа. Совместная работа всех структур помогла организовать спасательную операцию альпиниста в горах Пакистана. Причем важную часть — с участием вертолета — провели пакистанские спасатели.Вместе с другом они попытались покорить одну из самых сложных вершин мира. Но на высоте примерно в 6,5 тысячи метров случилась трагедия. Сергей сорвался, Александр остался один — без провизии и дополнительного снаряжения. Он отправил по спутниковому телефону сигнал бедствия .Чтобы не погибнуть под лавинами, он установил палатку в единственно возможном месте — на отвесной скале — под углом 70 градусов. Вероятность сорваться с такой точки — почти 90%. Но других вариантов не было. Шесть дней без еды, вместо воды — талый снег.Уже в самолете лучшие специалисты Центроспаса и Центра медицины катастроф МЧС России помогают Александру прийти в себя. Он все еще не верит, что летит домой.Его историю не только обычные зрители, но и коллеги-альпинисты называют чудом. За спасением скалолаза следила не только вся России, но и, кажется, привыкший к восхождениям туристов Пакистан. Но такую спасательную операцию здесь проводили впервые.Что тянет их в горы, можно не спрашивать. Даже с высоты птичьего полета эти виды и пейзажи захватывают дух. А с покорением одной из таких вершин впечатления могут быть еще невероятнее.Невероятными или последними. В погоне за острыми ощущениями альпинисты выбирают самые опасные точки мира. За плечами Александра вершины Гималаев и спортивный разряд. Но даже опыт не помог ему выполнить задуманное. Природа оказалась сильнее.Вертолет спасательных служб и военных Пакистана лишь после нескольких попыток смог приблизиться к скале. Предельная высота, слишком разряженный воздух и сложные метеоусловия. Если бы его вовремя не нашли и не эвакуировали, он бы погиб от обморожения. Сейчас сильно истощен . Впрочем , в МЧС говорят: восстановление прежних сил — вопрос времени . Он точно родился в рубашке.Ближайшие несколько дней он пробудет в лечебном учреждении . Пройдет полное обследование, а уже потом курс реабилитации. При этом, судя по настрою, бросать любимое дело не собирается. У альпиниста, как известно, даже после такого лучше гор по-прежнему только горы.