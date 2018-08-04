Российский теннисист Андрей Рублев в четвертьфинальном поединке против американца Дениса Кудлы смог показать хорошую игру, которая вывела его в следующую стадию турнира в Вашингтоне. Он одолел соперника в двух сетах со счетом 6:1, 6:4.

Российский теннисист Андрей Рублев в четвертьфинальном поединке против американца Дениса Кудлы смог показать хорошую игру, которая вывела его в следующую стадию турнира в Вашингтоне. Он одолел соперника в двух сетах со счетом 6:1, 6:4.В полуфинале россиянина, посеянного под 16-м номером, ждет встреча с австралийцем Алексом Де Минауром.Напомним, что призовой фонд мужского турнира в Вашингтоне составляет чуть менее 2 миллионов долларов.