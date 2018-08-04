Аналог авиационного лоукостера вскоре может появиться на железной дороге. РЖД объявила о планах ввести специальный тариф эконом-бюджет. Проще говоря, это плацкарт, не вполне отвечающий требованиям современного пассажира.

Аналог авиационного лоукостера вскоре может появиться на железной дороге. РЖД объявила о планах ввести специальный тариф "эконом-бюджет". Проще говоря, это плацкарт, не вполне отвечающий требованиям современного пассажира."Мы планируем в 2018-2025 годах масштабное обновление подвижного состава и закупки около 5 тысяч новых вагонов и капитально-восстановительный ремонт еще 2,5 тысячи вагонов. В связи с этим будут постепенно выбывать вагоны без кондиционеров и биотуалетов, встретить их можно будет в наших поездах все реже и реже. И для того, чтобы у пассажира было четкое понимание того, какой продукт он приобретает, мы планировали выделить это в отдельный сегмент, когда с меньшим уровнем удобств места будут продаваться по дешевой цене. Цены будут ниже, чем на обычный плацкартные вагоны, в которых будут кондиционер и биотуалет", — рассказали в Федеральной пассажирской компании.Все поезда разделят на три типа. "Дневной экспресс" будет осуществлять поездки до 6 часов на расстояния до 600 километров. "Ночной поезд" будет в пути до 12 часов, маршрут составит до 1,5 тысячи километров. А "традиционный поезд" предполагает дорогу свыше 12 часов на дальние расстояния. К уже существующим вариантам цен – "бизнес-класс", "комфорт" и "эконом" - прибавится сверхбюджетный тариф — без сервисов, но с возможностью сна.Сцена из советского кинематографа воплотилась в жизнь во время недавнего чемпионата мира. Туристы, получившие бесплатные билеты, вынесли из вагонов сувениров на миллион рублей — от подстаканников до одеял.Самым доступным и востребованным у пассажиров остается плацкарт. Поездка в купе зачастую обходится дороже авиаперелета по аналогичному маршруту. В сегменте «эконом-бюджет» возможность снизить цены есть."Мы положительно относимся к включению РЖД в конкурентную борьбу за потребителя, конкуренцию с авиацией. Сегодня ФАС устанавливает тарифы на плацкарт и общий вагон. И они являются предельно максимальными, то есть скидки могут предоставляться в любом объеме", — отметила Адиля Вяселева, начальник Управления регулирования транспорта ФАС РФ.РЖД владеет 19 тысячами вагонов. Более половины — старше 20 лет. В планах — отказаться от закупки плацкартных и купейных вагонов в их нынешнем виде. На короткие расстояния будут выходить вагоны с сидениями, а на длинные маршруты — купейные двухэтажные.