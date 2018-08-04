Самолет Брюссельских авиалиний экстренно сел в аэропорту на одном двигателе. Причина экстренной посадки — птица, попавшая во второй двигатель.

Самолет "Брюссельских авиалиний" экстренно сел в аэропорту на одном двигателе. Об этом сообщает агентство "Белга". Причина экстренной посадки — птица, попавшая во второй двигатель. Лайнер A319 развернулся после взлета из международного аэропорта бельгийской столицы — пилотом было принято решение об экстренном возвращении после отказа одного из двигателей.Самолет выполнял рейс в испанский город Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. Паники среди 150 пассажиров A319 удалось избежать благодаря грамотным действиям экипажа. Во время приземления никто не пострадал. Пассажиры вылетят по маршруту в ближайшее время.