Сухой Суперджет доставит россиянина на родину. На борту есть медицинские модули. Врачи смогут контролировать состояние Гукова во время полёта и эффективно оказывать ему всю необходимую помощь.

"Сухой Суперджет" доставит россиянина на родину. На борту есть медицинские модули. Врачи смогут контролировать состояние Гукова во время полёта и эффективно оказывать ему всю необходимую помощь. В Москве альпиниста доставят в больницу, где он продолжит лечение.Александр Гуков вместе с Сергеем Глазуновым совершал восхождение на гору Латок-1. Во время спуска Глазунов сорвался со всем снаряжением и погиб. Гуков остался на крутом склоне почти без еды. Он всё же смог установить палатку, где и сумел продержаться около недели. Затем пакистанский вертолёт снял его со скалы. Россиянин был истощён и получил обморожение, напоминает телеканал "Россия 24".