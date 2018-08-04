Власти Красноярского края рассматривают возможность оказания финпомощи семьям красноярцев, погибших в катастрофе Ми-8.

Семьям погибших красноярцев в крушении Ми-8 в Туруханском крае власти Красноярского края окажут медицинскую, финансовую и психологическую помощь, такое поручение дал врио губернатора края Александр Усс.Рассматриваются варианты выплат семьям из Резервного фонда Красноярского края.Среди погибших жителями региона являлись шестеро, передает РИА Новости.Официальный список погибших опубликован в субботу на сайте правительства региона. На борту находились также пять жителей ХМАО, двое — из Башкирии, а также по одному жителю Томской, Омской, Самарской областей, Удмуртии и ЯНА, передает ТАСС.Вертолет Ми-8 авиакомпании "Ютэйр", выполнявший рейс по маршруту Ванкор - Пурпе, потерпел крушение в Туруханском районе. Вертолет задел лопастями подвес грузового вертолета. На борту находились три члена экипажа и 15 пассажиров, все они погибли.