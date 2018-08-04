В пресс-службе УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщили о посещении священником РПЦ украинского режиссера Олега Сенцова.

В пресс-службе УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщили о посещении священником РПЦ украинского режиссера Олега Сенцова. Сенцов отбывает двадцатилетний срок за подготовку террористических актов в Крыму, пишет ТАСС.Настоятель Храма Святого Георгия Победоносца города Лабытнанги иерей Богдан Василюк посетил заключенных ИК-8 для исполнения пастырского долга. Священник поинтересовался состоянием здоровья Сенцова, держащего голодовку, и предложил ему разговор или исповедь.Олег Сенцов рассказал, что находится под наблюдением врачей, и жалоб у него нет. От беседы со священником осужденный отказался.