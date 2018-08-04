В дежурную часть обратилась женщина, которая рассказала, что из подъезда дома в 14 микрорайоне Зеленограда неизвестный похитил принадлежащий ей велосипед...

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Крюково г. Москвы задержан 24-летний ранее судимый приезжий, подозреваемый в совершении краж велосипедов.В дежурную часть обратилась женщина, которая рассказала, что из подъезда дома в 14 микрорайоне Зеленограда неизвестный похитил принадлежащий ей велосипед.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в 18-м микрорайоне Зеленограда.В ходе дальнейшей работы с задержанным установлена его причастность к совершению трех аналогичных преступлений на территории округа. Сумма общего ущерба составила 35 000 рублей.В настоящее время по данным фактам СУ УВД по Зеленоградскому АО возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31