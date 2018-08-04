В дежурную часть обратилась женщина, которая рассказала, что из подъезда дома в 14 микрорайоне Зеленограда неизвестный похитил принадлежащий ей велосипед...
Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Крюково г. Москвы задержан 24-летний ранее судимый приезжий, подозреваемый в совершении краж велосипедов.
В дежурную часть обратилась женщина, которая рассказала, что из подъезда дома в 14 микрорайоне Зеленограда неизвестный похитил принадлежащий ей велосипед.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в 18-м микрорайоне Зеленограда.
В ходе дальнейшей работы с задержанным установлена его причастность к совершению трех аналогичных преступлений на территории округа. Сумма общего ущерба составила 35 000 рублей.
В настоящее время по данным фактам СУ УВД по Зеленоградскому АО возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО
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