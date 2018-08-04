Украина понесла миллиардные убытки за неиспользование имущества в Крыму и Донбасс, заявил министр инфраструктуры этой страны Владимир Омелян. Мы насчитываем десятки миллиардов гривен прямых убытков за неиспользование украинского имущества, — подчеркнул он.

Украина понесла миллиардные убытки за неиспользование имущества в Крыму и Донбасс, заявил министр инфраструктуры этой страны Владимир Омелян."Мы насчитываем десятки миллиардов гривен прямых убытков за неиспользование украинского имущества", — приводит его слова ТАСС.По словам Омеляна, это, в частности, имущество "Укрзализныци", "конфискованное" в Крыму, имущество, оставшееся в Донбассе на территориях провозглашенных республик ДНР и ЛНР, имущество "Украэроруха", "Укрпочты", морские порты.Как сообщил глава ведомства, сейчас Министерство инфраструктуры совместно с МИД готовит единое исковое заявление от украинских государственных предприятий. Куда его планируется подать, он не уточнил.Президент Украины Петр Порошенко 1 августа вновь потребовал ускорить подготовку нового иска к РФ за "нанесенный ущерб в Крыму и Донбассе".В конце 2017 года Украина оценила свои убытки из-за потери России как рынка сбыта украинской продукции в 15 миллиардов долларов.Между тем украинский военный эксперт Алексей Арестович считает, что Украине угрожает потеря независимости после выборов президента и депутатов Верховной рады, а также дефолт.