Звезду сериалов Наталью Рудову заметили на интимном видео. Кадры в Сеть выложила сама артистка.

Звезду сериалов Наталью Рудову заметили на интимном видео. Кадры в Сеть выложила сама артистка.В коротком ролике, размещенном в Instagram, 35-летняя актриса лежит на кровати полностью обнаженная. Рудова томно смотрит в камеру и кокетливо двигает плечом.Кто снимает Наталью не известно. Подписала кадры Рудова строчками из песни Макса Барских. Получилось весьма интригующе."Ветер перемен ходит мимо нас. Я задержу момент, забудь который час. Помолчи со мной, как будто по душам. Здесь не нужно слов; Покажи, покажи, что ты можешь делать. Танцуй со мной, нам далеко до рассвета. Я сам не свой, когда ты полураздета", – написала Наталья под видео.Подписчики Рудовой пришли в восторг от откровенного видео. Наталью завалили комплиментами."Рудова, красотка", "Зачет!Ты лучшая девушка которую я когда-либо видел в своей жизни Оставайся собой всегда и навеки", "Красивая, роскошная!.. красивая женщина!!! Прекрасна, изящна, хрупка", "Рудова, нельзя быть красивой такой!просто нереально шикарная", – обратились к артистке поклонники (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).