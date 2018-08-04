МЧС уже разослало сообщения об опасности абонентам нескольких сотовых операторов. По данным Гидрометцентра, в нескольких районах области ожидаются гроза и порывистый ветер до 20 метров в секунду.

МЧС уже разослало сообщения об опасности абонентам нескольких сотовых операторов. По данным Гидрометцентра, в нескольких районах области ожидаются гроза и порывистый ветер до 20 метров в секунду. Жителям рекомендуют быть осторожными и держаться подальше от ветхих конструкций, сообщает телеканал "Россия 24".