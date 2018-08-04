Злоумышленники, воспользовавшись удобным моментом при помощи домкрата снимали колеса с автомобилей...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Кунцево г. Москвы задержали двоих мужчин по подозрению в краже автомобильных колес.В полицию поступило сообщение от жителя района о том, что из принадлежащего ему автомобиля марки «Ниссан» пропали 4 автомобильных колеса в сборе, а с автомобиля марки «Инфинити» сняты все колеса.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД задержали подозреваемых. Ими оказались 27-летний москвич и 30-летний житель Московской области.Установлено, что злоумышленники, разбив стекло передней двери автомобиля «Ниссан», открыли машину и похитили 4 колеса в сборе из салона. Воспользовавшись домкратом, лежавшим в багажнике «Ниссана», злоумышленники сняли еще 4 колеса с припаркованного рядом «Инфинити». Колеса они погрузили в свой автомобиль, после чего скрылись. Похищенное продали, а денежными средствами распорядились по своему усмотрению.С аналогичным заявлением в полицию обратился еще один житель района. Как установлено, злоумышленники, воспользовавшись удобным моментом, также при помощи домкрата сняли 4 колеса с автомобиля марки «БМВ», погрузили в свою машину и уехали.Общий материальный ущерб составил более 620 тысяч рублей.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Кунцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают возможные дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39