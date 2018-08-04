Россиянка Гульназ Бадыкова стала третьей в гонке по очкам на чемпионате Европы по велоспорту на треке. Объединенный турнир проходит в шотландском Глазго. Российская велогонщица сумела набрать 30 очков, что позволило ей завоевать бронзовые награды.

Россиянка Гульназ Бадыкова стала третьей в гонке по очкам на чемпионате Европы по велоспорту на треке. Объединенный турнир проходит в шотландском Глазго. Российская велогонщица сумела набрать 30 очков, что позволило ей завоевать бронзовые награды.Золото досталось итальянской спортсменке Марии Конфалоньери (33 балла). Следом за ней расположилась представительница Белоруссии Инна Савенко (32).Отметим, что для российской сборной медаль Бадыковой стала второй в этом виде спорта. Ранее на турнире по велоспорту на треке Анастасия Войнова и Дарья Шмелева победили в командном спринте.