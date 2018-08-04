В первый день соревнований в забегах на 3 и 5 километров соревнуются представители 62 команд из разных регионов страны.

С 3 по 8 августа во Владимирской области проходит Чемпионат МВД России по легкоатлетическому кроссу и служебному биатлону. В соревнованиях принимают участие более пятисот сотрудников территориальных подразделений органов внутренних дел со всей России. Все участники соревнований имеют специальные звания и мотивированы на достижение высоких результатов, ведь победителям чемпионата будут присвоены почетные спортивные звания «мастер спорта».Соревнования торжественно открыл временно исполняющий обязанности начальника УМВД России по Владимирской области Игорь Александрович Хомяков, который сердечно поприветствовал всех участников на гостеприимной Владимирской земле и пожелал победы сильнейшим. Право поднять государственный флаг под звуки гимна Российской Федерации было предоставлено победителям прошлогоднего чемпионата, прошедшего в Ярославской области.Вскоре после открытия начались соревнования по легкоатлетическому кроссу среди женщин и мужчин. Беговая трасса расположена в живописном месте на территории Главного туристического комплекса «Суздаль» вблизи древних церквей и колоколен. В первый день соревнований в забегах на 3 (женщины) и 5 (мужчины) километров соревнуются представители 62 команд из разных регионов страны. Высокая температура воздуха не помешала сотрудникам органов внутренних дел продемонстрировать силу, выносливость, ловкость, гибкость и высочайшие скоростные качества. Уже завтра будут определены лучшие участники легкоатлетического кросса, которые получат заслуженные награды.Соревнования по служебному биатлону пройдут 7 и 8 августа на территории стрельбища Управления Росгвардии по Владимирской области, расположенного вблизи деревни Масленка Суздальского района. Спортсмены-биатлонисты уже начали готовиться к состязанию - они изучают трассу и осуществляют пристрелку служебного оружия.