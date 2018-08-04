Главный тренер столичного Локомотива Юрий Семин прокомментировал результат встречи с московским Спартаком. По мнению наставника железнодорожников, его футболисты провели хороший второй тайм, особенно его концовку. Также он отметил физические кондиции красно-белых.

Главный тренер столичного "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал результат встречи с московским "Спартаком". По мнению наставника "железнодорожников", его футболисты провели хороший второй тайм, особенно его концовку. Также он отметил физические кондиции красно-белых."Во-первых, очко – это уже движение вперед. Тем более, со "Спартаком", который на сегодняшний момент лучше выглядит в физическом плане. Нормальный, хороший результат. Хорошая концовка и хороший второй тайм", — цитирует Семина "Спорт-экспресс".Также тренер "Локомотива" отметил польского полузащитника Гжегожа Крыховяка, который провел первый матч в составе красно-зеленых. Он остался доволен не только новичком, но и всей командой в целом.Напомним, что встреча второго тура чемпионата России по футболу между "Локомотивом" и "Спартаком" завершилась нулевой ничьей.