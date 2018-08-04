Юлия Барановская весело проводит отпуск. После фестиваля Жара телеведущая решила задержаться в Азербайджане.

Юлия Барановская весело проводит отпуск. После фестиваля "Жара" телеведущая решила задержаться в Азербайджане.Гостит Юлия в частном доме с огромным огородом. Барановской приходится самой лазить по грядкам и собирать помидоры и огурцы для салата.Однако телеведущая не боится труда и с удовольствием помогает хозяевам огорода. Юлия успевает не только собирать урожай, но и делать селфи с помидорами. Возможно из-за этого она заработала шикарный загар.Один из снимков Барановская разместила в Instagram. На фото она позирует с телеведущей Ирадой Зейналовой. "Хочешь есть – иди в огород (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.)", – подписала снимок Юлия.А в "сториз" ведущая добавила несколько видео с огорода. На кадрах Барановская искренне улыбается и признается, что последний раз собирала помидоры еще в детстве.Поклонники Юлии пришли в неописуемый восторг от трудолюбия ведущей. Народ закидал Барановскую комментариями. "Юля, Вы просто солнышко лучистое", "Барановская классная! На нее хочется смотреть смотреть смотреть и слушать слушать слушать. Крутая она", "Классная", "Ой, какие помидоры", "Обожаю когда вы без макияжа фото выкладываете! Такая естественная и очень красивая. Вы уникальная женщина", – написали фанаты.