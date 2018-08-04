В Санкт-Петербурге завершился матч между местным Зенитом и тульским Арсеналом. В рамках чемпионата России по футболу команда Сергея Семака сумела добиться победы со счетом 1:0. У хозяев поля единственный мяч забил вернувшийся из аренды Олег Шатов.

В Санкт-Петербурге завершился матч между местным "Зенитом" и тульским "Арсеналом". В рамках чемпионата России по футболу команда Сергея Семака сумела добиться победы со счетом 1:0. У хозяев поля единственный мяч забил вернувшийся из аренды Олег Шатов.В первом тайме соперники отличиться так и не сумели. Преимуществом владели хозяева поля, однако до поры до времени они никак не могли открыть счет в этой встрече.Лишь после перерыва удача улыбнулась сине-бело-голубым. Олег Шатов, вернувшийся из аренды, забил гол прямым ударом со штрафного. В этом моменте ошибся вратарь гостей Михаил Левашов. Больше забитых мячей зрители не увидели.Ранее в гостях "Краснодар" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 2:1.