Об этом сообщили в администрации города.

В связи с проведением мероприятий в городе Владимире вводятся временные ограничения движения транспорта.• 6 августа с 15:00 до 20:00 будет перекрыто движение по улице Подбельского на участке от Ерофеевского спуска до улицы Музейной. Объезд будет организован по улицам Большая Московская, Музейная, Володарского и Манежный тупик.• 9 августа с 13:00 до 17:30 и 11 августа с 18:00 до 23:00 будет ограничено движение по улице Усти-на-Лабе на участке от улицы Северной до улицы Почаевской. Объездные пути пролегают по улицам Северной, Мира, Почаевской и Рокадной дороге.• С 19:00 13 августа до 4:00 14 августа будет ограничено движение по улице Княгининской на участке от улицы Никитской до улицы Девической. Для объезда рекомендуется использовать улицы Гагарина, Большая Московская и Лыбедскую магистраль.обращает внимание всех участников дорожного движения на необходимость соблюдения правил и просит водителей заблаговременно выбирать альтернативные маршруты.