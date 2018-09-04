Театральный фестиваль был основан в 1973 году

Театральный фестиваль был основан в 1973 годуС 17 по 23 сентября в Костроме пройдет Международный театральный фестиваль «Дни Островского». Он был основан в 1973 году.Об этом сообщили в департаменте культуры области. На сценах Костромы состоятся спектакли восьми театров из разных городов - Смоленска и Тамбова, Липецка и Бобруйска, Кинешмы, Рыбинска и Кимры. Каждая труппа представит свое видение драматургии Александра Островского.В первый день, 17 сентября, смоленский государственный драматический театр имени Грибоедова покажет спектакль «Поздняя любовь». На сцене КВЦ «Губернский» представят спектакль тамбовского театра «Аферисты».18 сентября кинешемские артисты поставят любимую в Костроме «Снегурочку». 19 сентября рыбинский драматический театр познакомит зрителей с «Красавцем мужчиной».20 сентября кимрский театр драмы и комедии покажет пьесу «На бойком месте». На следующий день хозяева фестиваля - костромской государственный драматический театр имени Островского - представят постановку «Женитьба Белугина».22 сентября могилевский областной театр драмы и комедии имени Дунина-Марцинкевича представит спектакль «Пучина», а 23 сентября артисты липецкого государственного академического театра драмы имени Толстого покажут «Правда хорошо, а счастье лучше».