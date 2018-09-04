Поклонников Юлии Высоцкой мучает вопрос – как 45-летней актрисе
удается так потрясающе выглядеть. Восхищение фанатов вызвала фотография
телеведущей, которая продемонстрировала стройные ноги.
Поклонников Юлии Высоцкой мучает вопрос – как 45-летней актрисе
удается так потрясающе выглядеть. Восхищение фанатов вызвала фотография
телеведущей, которая продемонстрировала стройные ноги.
Юлия Высоцкая позирует на фото в алом платье. При этом наряд
не скрывает стройных загорелых ног с идеальными щиколотками. "Очень
стройная и очень красивая!", "Сескапильная!", "Такая изысканно-утонченная",
– восхищаются подписчики актрисы в Instagram.
Загорала Высоцкая этим летом в Испании и Франции, где
отдыхала вместе с 80-летним мужем Андреем Кончаловским. Актриса выкроила время
в плотном рабочем графике для того, чтобы провести несколько недель в компании
любимого мужчины.
У Высоцкой и Кончаловского двое детей – дочка Мария и сын
Петр. В 2013 году Андрей Кончаловский попал в страшную аварию. На пассажирском
сидении находилась его дочь, которая и приняла на себя основной удар. Медикам
пришлось ввести девочку в состояние искусственной комы. До сих пор врачи делают
все возможное для того, чтобы вернуть юную пациентку к жизни, напоминает Teleprogramma.pro.
Высоцкая не только ведет кулинарную программу, но и
снимается в кино у любимого мужа. Ради фильма Кончаловского "Рай" Юлии
пришлось обрить голову наголо. Звезду поддержал в этом начинании сын Петя – он
убедил ее, что даже с такой прической она выглядит элегантно и стильно.
Dni.Ru недавно писали о том, как Юлия Высоцкая на своей
официальной страничке в социальной сети Instagram опубликовала фотографию, на
которой запечатлена стоящей спиной к камере. Артистка облачена в белую футболку
и шорты того же цвета. Поклонники заметили, что шорты просвечивают и видны кружевные
трусики, о чем немедленно уведомили 45-летнюю актрису. И посоветовали ей
сняться для мужского журнала.