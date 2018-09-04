Поклонников Юлии Высоцкой мучает вопрос – как 45-летней актрисе удается так потрясающе выглядеть. Восхищение фанатов вызвала фотография телеведущей, которая продемонстрировала стройные ноги.

Поклонников Юлии Высоцкой мучает вопрос – как 45-летней актрисеудается так потрясающе выглядеть. Восхищение фанатов вызвала фотографиятелеведущей, которая продемонстрировала стройные ноги.Юлия Высоцкая позирует на фото в алом платье. При этом нарядне скрывает стройных загорелых ног с идеальными щиколотками. "Оченьстройная и очень красивая!", "Сескапильная!", "Такая изысканно-утонченная",– восхищаются подписчики актрисы в Instagram.Загорала Высоцкая этим летом в Испании и Франции, гдеотдыхала вместе с 80-летним мужем Андреем Кончаловским. Актриса выкроила времяв плотном рабочем графике для того, чтобы провести несколько недель в компаниилюбимого мужчины.У Высоцкой и Кончаловского двое детей – дочка Мария и сынПетр. В 2013 году Андрей Кончаловский попал в страшную аварию. На пассажирскомсидении находилась его дочь, которая и приняла на себя основной удар. Медикампришлось ввести девочку в состояние искусственной комы. До сих пор врачи делаютвсе возможное для того, чтобы вернуть юную пациентку к жизни, напоминает Teleprogramma.pro.Высоцкая не только ведет кулинарную программу, но иснимается в кино у любимого мужа. Ради фильма Кончаловского "Рай" Юлиипришлось обрить голову наголо. Звезду поддержал в этом начинании сын Петя – онубедил ее, что даже с такой прической она выглядит элегантно и стильно.Dni.Ru недавно писали о том, как Юлия Высоцкая на своейофициальной страничке в социальной сети Instagram опубликовала фотографию, накоторой запечатлена стоящей спиной к камере. Артистка облачена в белую футболкуи шорты того же цвета. Поклонники заметили, что шорты просвечивают и видны кружевныетрусики, о чем немедленно уведомили 45-летнюю актрису. И посоветовали ейсняться для мужского журнала.