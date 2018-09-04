Верховный суд Греции постановил выдать России Александра Винника, которого обвиняют в причастности к ряду преступлений в сфере компьютерной информации.

Верховный суд Греции постановил выдать России Александра Винника, которого обвиняют в причастности к ряду преступлений в сфере компьютерной информации. Сам россиянин согласен с решением суда, сообщил ТАСС адвокат обвиняемого Илиас Спирлиадис.Александр Винник был задержан в Греции 25 июля 2017 года по запросу американской стороны. Штаты обвиняют его в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов и манипуляциях с криптовалютой. В России он обвиняется в хищении более 600 тысяч рублей, которые он обманным путем получал у пользователей Интернета. Запрос на экстрадицию россиянина также направляла Франция.Сам Винник не признает себя виновным в преступлениях, которые ему приписывают США и Франция. "Эти фейки я не признаю. В России разберутся, виноват ли я. А во Франции и США не разберутся, так как там нет правосудия", — заявил ранее россиянин.