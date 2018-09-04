Мужчина, напавший с ножом на двух американских туристов на вокзале Амстердама, объяснил свои действия оскорблением религиозных чувств.

Мужчина, напавший с ножом на двух американских туристов на вокзале Амстердама, объяснил свои действия оскорблением религиозных чувств.Нападение произошло в прошлую пятницу. 19-летний выходец из Афганистана, имевший вид на жительство, напал на людей на центральном вокзале Амстердама. В результате ранены два американца; нападавший был ранен полицией, сообщает ТАСС.По данным голландской прокуратуры, подозреваемый специально прибыл в Нидерланды, имея в виду террористические цели. Он был уверен, что "пророк Мухаммед, Коран, ислам и Аллах часто оскорбляются в Нидерландах".