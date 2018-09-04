Расследование убийства актрисы Зои Федоровой, которое проводит ее американский внук Крис, близится к решающей точке. Впервые в студии программы Пусть говорят Первого канала появилась женщина, которая может пролить свет на это загадочное преступление.

Расследование убийства актрисыЗои Федоровой, которое проводит ее американский внук Крис, близится к решающейточке. Впервые в студии программы "Пусть говорят" Первого канала появилась женщина, которая может пролитьсвет на это загадочное преступление.Кристофер Поуи надеется узнать имя убийцы своей бабушки. Знаменитая актриса была застрелена 37лет назад и, судя по всему, в момент убийства она разговаривала по телефону сосвоей дочерью Викторией. Наследница артистки могла слышать выстрел, и, можетбыть, знала кто именно совершил преступление, но, к сожалению, этутайну она унесла с собой в могилу.Актриса Людмила Стоянова, близкая подруга Виктории Федоровойрассказала, что дочь знаменитой советской артистки о трагедии в своей семье старалась не говорить – это тема для нее была запретной. По словамженщины, ее приятельница единожды обмолвилась о том, что у ее мать никогда незанималась спекуляцией и бриллиантов в их московской квартире никогда не было."Один раз только, когда я была у нее полтора месяца, мысидели вечером, Джон был на работе. И она первый раз очень аккуратно заговорилао Зое. (…) Она говорит: "Ты знаешь, я не могу пережить, что они маму сделалиспекулянткой, какие-то бриллианты". И вот тогда прозвучала фраза: "Если они говорят,что у мамы есть бриллианты, так пусть они их отдадут, я им напишу. Но написалаона в 2001 году, а написала она в 2009", – сообщила присутствующим в студии Людмила.Также Стоянова процитировала фрагмент интервью, котороеФедорова-младшая давала много лет назад журналистам. "Ей задавали эти вопросы,в том числе есть ли у нее собственная версия убийства мамы и по поводубриллиантов, и она отвечает: "Есть, но я не могу об этом говорить. Нужно доказывать,а доказать тяжело, доказать невозможно. Но я знаю, кто ее убил. Это не КГБ. Этоубийство из-за денег. Это сделал один из очень близких маме людей, я уверена вэтом", – рассказала подруга Виктории.Напомним, Федорову с пулей в голове обнаружили родственники в еесобственной московской квартире на Кутузовском проспекте. Заговорили ополитическом заказе, ведь актриса собиралась уезжать в Америку. По другимданным, она была шпионкой еще с 20-х годов и знала секреты политической элиты. Такжеесть версия, что артистка была вовлечена в незаконную продажу бриллиантов, и еекураторами были работники ОБХСС.Однако следователь, занимавшийся этим делом, считает, чтоФедорову убил очень близкий знакомый, который смог легко проникнуть в квартиру.По предположению дознавателей, выстрел сделала женщина.