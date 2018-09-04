Компания Apple предупредила о неисправной работе материнской платы в некоторых моделях смартфона iPhone 8. Как сказано на странице техподдержки, производственный дефект затрагивает очень небольшой процент устройств, проданных между сентябрем 2017 года и мартом 2018-го в Австралии, Китае, Гонконге, Индии, Японии, Макао, Новой Зеландии и США.

Компания Apple предупредила о неисправной работе материнской платы в некоторых моделях смартфона iPhone 8. Как сказано на странице техподдержки, производственный дефект затрагивает "очень небольшой процент устройств", проданных между сентябрем 2017 года и мартом 2018-го в Австралии, Китае, Гонконге, Индии, Японии, Макао, Новой Зеландии и США.Из-за неполадок "восьмерка" может произвольно перезагружаться, зависать или вовсе не включаться. Смартфоны с бракованной "материнкой" компания обязалась починить бесплатно. iPhone 8 Plus и других моделей "айфонов" эта проблема не касается.Узнать, какие модели iPhone 8 подлежат ремонту, можно на сайте Apple. Для этого понадобится указать регион покупки и серийный номер своего устройства.∎Официальные изображения золотого iPhone XS попали в СМИчитайте такжеЕсли брак подтвердится, пользователи смогут отнести аппарат в сертифицированный сервис-центр или розничный магазин Apple Store, где его починят бесплатно.