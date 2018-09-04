Представители американской компании NCR, производящей ряд работающих в России банкоматов, заявили о массовом вбросе фальшивых купюр номиналом 5000 рублей. В результате аппараты перестали их принимать.

Представителиамериканской компании NCR, производящей ряд работающих в России банкоматов,заявили о массовом вбросе фальшивых купюр номиналом 5000 рублей. В результатеаппараты перестали их принимать.Речьидет только о старых аппаратах, которые не оснащены современными устройствамидля проверки купюр. Банкоматы NCR не имеют невозможности оперативно перенастроить программноеобеспечение.Попредварительным данным, речь может идти об общей сумме ущерба в размере несколькихмиллионов рублей в каждом банке, передают "Ведомости". Однако точнеепока сказать нельзя из-за того, что не все банкоматы прошли проверку.По словам экспертов, вбросфальшивок в банкоматы – редкость. Но поймать мошенников будет сложно. Дело втом, что определить, на какую именно карту были зачислены фальшивки, непросто. Точноизвестно, что перестали принимать наличные по 5000 Альфа-банк и банк "Открытие".Отметим,зачастую жертвами мошенников становятся пожилые люди. Ранее таковой сталапенсионерка из Таймыра. Преступники через "Одноклассники" выманили унее 83 тысячи рублей. Выяснилось, что в соцсети ей написала якобы подруга спредложением купить по выгодному предложению внутреннюю валюту сайта. Тасогласилась на предложение знакомой и предоставила реквизиты банковского счетаи коды с мобильного телефона, к которому была привязана карта.