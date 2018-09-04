Представители
американской компании NCR, производящей ряд работающих в России банкоматов,
заявили о массовом вбросе фальшивых купюр номиналом 5000 рублей. В результате
аппараты перестали их принимать.
Представители
американской компании NCR, производящей ряд работающих в России банкоматов,
заявили о массовом вбросе фальшивых купюр номиналом 5000 рублей. В результате
аппараты перестали их принимать.
Речь
идет только о старых аппаратах, которые не оснащены современными устройствами
для проверки купюр. Банкоматы NCR не имеют невозможности оперативно перенастроить программное
обеспечение.
По
предварительным данным, речь может идти об общей сумме ущерба в размере нескольких
миллионов рублей в каждом банке, передают "Ведомости". Однако точнее
пока сказать нельзя из-за того, что не все банкоматы прошли проверку.
По словам экспертов, вброс
фальшивок в банкоматы – редкость. Но поймать мошенников будет сложно. Дело в
том, что определить, на какую именно карту были зачислены фальшивки, непросто. Точно
известно, что перестали принимать наличные по 5000 Альфа-банк и банк "Открытие".
Отметим,
зачастую жертвами мошенников становятся пожилые люди. Ранее таковой стала
пенсионерка из Таймыра. Преступники через "Одноклассники" выманили у
нее 83 тысячи рублей. Выяснилось, что в соцсети ей написала якобы подруга с
предложением купить по выгодному предложению внутреннюю валюту сайта. Та
согласилась на предложение знакомой и предоставила реквизиты банковского счета
и коды с мобильного телефона, к которому была привязана карта.