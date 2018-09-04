Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков не выступит на легкоатлетическом турнире в Загребе. Российский легкоатлет снялся с соревнований из-за повреждения бедра.

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков не выступит на легкоатлетическом турнире в Загребе. Российский легкоатлет снялся с соревнований из-за повреждения бедра.В воскресенье Сергей Шубенков выиграл соревнования в итальянском городе Падуе. Однако эта победа обернулась травмой бедра из-за которой Сергею придется пропустить турнир в столице Хорватии.О своей травме Сергей сообщил на своей странице в социальной сети. "К сожалению, должен сообщить, что из-за небольшой травмы задней поверхности бедра, которая приключилась со мной во время забега в Падуе, мы с тренером приняли решение сняться с сегодняшнего забега на Мемориале Ханжековича в Загребе. Травма мелкая, и я быстро восстанавливаюсь, однако было решено не рисковать и полноценно готовиться к выступлению на Континентальном Кубке IAAF 9 сентября в Остраве", — приводит обращение Шубенкова РИА Новости.