Художники сайта MySmartPrice на основе утечек, предоставленных блогером @OnLeaks, изобразили, как, по их мнению, будет выглядеть новое поколение 12,9-дюймового планшета iPad Pro. На 23-секундном видео аппарат можно разглядеть со всех сторон: углы его крана скруглены, рамки намного уже, а антенны сделаны в духе айфона.

Художники сайта MySmartPrice на основе утечек, предоставленных блогером @OnLeaks, изобразили, как, по их мнению, будет выглядеть новое поколение 12,9-дюймового планшета iPad Pro. На 23-секундном видео аппарат можно разглядеть со всех сторон: углы его крана скруглены, рамки намного уже, а антенны сделаны в духе "айфона".Грани планшетника не скошены, а сделаны более прямоугольными. Антенны, служащие для пропуска сигнала сотовой сети, находятся возле самого края. На лицевой стороне можно увидеть фронтальную камеру FaceTime, сзади, возле верхнего левого угла, — основной "глазок".Лоток для SIM-карт переместился в центр правой грани, магнитный коннектор Smart Connector — на задней панели. Lightning-порт остался там же, на нижней стороне. "Челки" и 3,5-мм аудиогнезда для подключения наушников у нового iPad Pro не будет.Следующая крупная презентация Apple пройдет в среду, 12 сентября. Как ожидается, на ней представят три новых "айфона" (ранее "утекли" фото одной из моделей — iPhone XS) и смарт-часы Apple Watch 4-го поколения с более просторным дисплеем.”Официальные изображения золотого iPhone XS попали в СМИ читайте также11- и 12,9-дюймовую модели iPad Pro покажут позднее. Возможно, их анонсируют в октябре, вместе с новыми ноутбуками MacBook и мини-компьютерами Mac mini.