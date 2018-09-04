Олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Слепцова отвергла обвинения в нарушении антидопинговых правил. Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил о возможной причастности четырех российских спортсменов в применении запрещенных препаратов.

Олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Слепцова отвергла обвинения в нарушении антидопинговых правил. Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил о возможной причастности четырех российских спортсменов в применении запрещенных препаратов.IBU не называл конкретных имен, но по информации ТАСС в этом список входят олимпийский чемпион Евгений Устюгов, олимпийская чемпионка Светлана Слепцова, чемпион Европы Александр Печенкин и победитель юниорского первенства мира Александр Чернышов.Светлана Слепцова на своей странице в социальной сети назвала все обвинения смешными. Спортсменка назвали все свои медали чистыми. "Никто не знает, в чем меня обвиняют, у меня нет положительных проб и никогда не было. Все 15 лет на международном уровне я выступала честно и отдавала все силы, все мои медали чистые. Нас предупредили, что сейчас нельзя раскрывать подробности, но эти обвинения смешны. Все "доказательства" нарушений антидопинговых правил основаны на обвинениях господина Родченкова", — написала Слепцова."Эта ситуация тянется уже очень давно, если честно, уже даже гнева нет, — добавила олимпийская чемпионка. — Больно было смотреть на ребят, когда их отстраняли перед Олимпиадой, у них тогда были шансы исполнить мечту всей жизни. Теперь вот вспомнили про нас, но мы будем защищаться и доказывать свою невиновность, если понадобится, в любых судах".